Назван топ-5 мест, куда россияне летают в чисто мужской компании

В тройку лидеров попал Петропавловск-Камчатский благодаря охотничьим и экстрим-турам.

Чаще всего российские мужчины в компании только друг с другом летят в глубинку, чтобы поохотиться и порыбачить или на вахту. Это выяснили специалисты туристического сервиса "Туту.ру" на основе проданных авиабилетов и путёвок за год, где в заказе указаны не менее трёх мужчин.

Топ-5 самых популярных направлений возглавил посёлок нефтяников Талакан в Якутии. Второе место занял город Апатиты в Мурманской области, куда отправляются горнолыжники, а также любители походов и рыбалки. Петропавловск-Камчатский благодаря охотничьим и экстрим-турам оказался на третьем месте. В пятёрку лидеров также попали Нижнекамск и Братск.

Оказалось, что за рубеж мужские компании предпочитают лететь по путёвке. Среди популярных в данном случае направлений Барселона, Паттайя, Ираклион, Гоа и Анталья. Также в чисто мужском составе россияне часто летят в Узбекистан и Китай.