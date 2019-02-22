Медведев распорядился расширить налоговый мониторинг

К 15 марта Минфин должен доложить о результатах работы над поручениями премьера.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга, распространив его в том числе на компании с госучастием. Об этом сообщается в поручении главы правительства по итогам совещания по развитию системы налогового мониторинга.

В документе отмечается также, что Медведев распорядился проанализировать достаточность нормативно-правового регулирования института мотивированного мнения налогового органа. К 15 марта текущего года Минфин должен доложить о результатах работы в Правительство РФ.

Помимо этого, Минэкономразвития России и ФНС поручено совместно с другими ведомствами и компаниями с госучастием проработать возможность налогового мониторинга над такими компаниями. При необходимости директивы госпредставителям в компаниях необходимо внести в правительство до 15 мая.