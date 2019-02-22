Крепкий подарок. Россиянам рассказали, как выбрать лучший коньяк к 23 Февраля

Эксперты говорят, что от фальсификата может защитить покупка алкоголя в фирменных магазинах.

В преддверии Дня защитника Отечества эксперты "Роскачества" рассказали, как выбрать популярный подарок — коньяк.

Минимальная розничная цена этого напитка на полках магазинов составляет 388 рублей за 0,5 литра, однако, к сожалению, цена совсем не показатель качества. Хороший напиток можно найти и за 500 рублей, однако цена ниже должна настораживать.

Также стоит изучить этикетку. Российские производители используют фирменные бутылки, так что по возможности товар стоит сравнить с тем, что демонстрируется у них на сайте.

— О выдержке напитка говорят его вязкость и цвет. Эксперты отмечают, что на стенках бокала напиток оставляет хорошо видные потёки — "ножки". Чем медленнее они стекают по стенкам бокала, тем напиток старше. Для оценки аромата напитка бокал следует поднести к носу на расстояние 5–15 см, а для того, чтобы оценить его вкус, — сделать небольшой глоток, — приводит ТАСС рекомендации "Роскачества".

Для того чтобы распробовать коньяк, его стоит наливать в специальные бокалы — снифтеры, либо в сухие и чистые бокалы тюльпановидной формы.

В прошлом году "Роскачество" изучило коньяки, представленные на полках российских магазинов. Лучшими оказались — Hennesy, Courvoisier, Remy Martin, Martell и "Бахчисарай". Оказалось, что каждая третья бутылка коньяка — подделка.