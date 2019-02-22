Праздничный салют в честь 23 Февраля в Москве запустят с 16 площадок

Залпы из 74 установок произведут одновременно — корректировать синхронность будут по радиосвязи.

Ко Дню защитника Отечества с 16 площадок в Москве запустят праздничный салют. Как сообщается на сайте столичного мэра, 10 тысяч зрелищных выстрелов прогремят в небе над городом 23 февраля в 21:00 и продлятся 10 минут.

— Места, откуда будут давать праздничные залпы, расположены таким образом, чтобы все горожане смогли увидеть салют. Синхронность залпов будут корректировать по радиосвязи, — уточнили в администрации Москвы.

Главными площадками станут Поклонная гора, Воробьёвы горы и Лужнецкая набережная, где установлено наибольшее количество салютных установок. Всего на 16 площадках разместят 74 установки калибром от 105 до 310 миллиметров. Ночное небо озарят 300-метровые купола из красных, белых и зелёных искр.