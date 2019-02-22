В США Госдеп проиграл суд геям, требовавшим гражданство для сына

В американском внешнеполитическом ведомстве пока никак не прокомментировали решение суда.

Федеральный судья штата Калифорния признал, что сын гомосексуалистов Эндрю и Элада Двэш-Бэнксов с рождения является гражданином Соединённых Штатов. Правительство США потерпело поражение в этом деле, сообщает агентство Associated Press.

Госдеп был неправ, отказав в предоставлении гражданства страны двухлетнему Итану, одному из сыновей-близнецов пары. Закон США не требует, чтобы у ребёнка была биологическая связь с кем-то из родителей, если на момент его рождения родители были женаты.

Итан и его брат Эйден были зачаты с помощью донорских яйцеклеток с использованием спермы Эндрю и Элада, один из которых является гражданином США, а другой — Израиля. Мальчики появились на свет у одной суррогатной матери с разницей в несколько минут.

BREAKING: California judge rules twin son of gay couple is US citizen after government had only granted status to brother. https://t.co/nMZogM3AQg — The Associated Press (@AP) 22 февраля 2019 г.

Гражданство США было предоставлено только Эйдену, так как тест ДНК показал, что его отцом является гражданин страны Эндрю. Итан же был зачат с помощью спермы Элада, потому в предоставлении гражданства Соединённых Штатов малышу отказали.

— Это справедливость! Мы надеемся, что никакой другой семье никогда не придётся проходить через это снова. С наших душ словно сняли гигантский камень, — сказано в заявлении гомосексуальной пары по итогам вынесенного судьёй решения.

Напомним, супруги Двэш-Бэнкс подали иск к Госдепу год назад с требованием предоставить американское гражданство и те же права, что у брата-близнеца, их сыну Итану.