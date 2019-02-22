Прокуратура проверит, зачем сибирские шаманы сожгли верблюдов

Опубликованное ранее в Сети видео ритуала, который был совершён "впервые в современной истории", вызвало общественный резонанс.

Прокуратура города Ангарска Иркутской области проверит обстоятельства обряда с жертвоприношением верблюдов. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе ритуала были сожжены пять животных с целью "укрепления России и её народов".

О самом происшествии сообщалось ещё 1 февраля в соцсетях. Тогда стало известно, что байкальские шаманы из организации "Вечно синее небо" провели обряд, который и вызвал впоследствии общественный резонанс.

Артур Цыбиков, который именует себя заместителем верховного шамана России, заявил, что этот ритуал на укрепление страны и её народов был совершён "впервые в современной истории".