Прокуратура проверит, зачем сибирские шаманы сожгли верблюдов

Прокуратура города Ангарска Иркутской области проверит обстоятельства обряда с жертвоприношением верблюдов. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе ритуала были сожжены пять животных с целью "укрепления России и её народов".
О самом происшествии сообщалось ещё 1 февраля в соцсетях. Тогда стало известно, что байкальские шаманы из организации "Вечно синее небо" провели обряд, который и вызвал впоследствии общественный резонанс.
Артур Цыбиков, который именует себя заместителем верховного шамана России, заявил, что этот ритуал на укрепление страны и её народов был совершён "впервые в современной истории".
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