Менялся "спайсом". Детский врач получил 10 лет колонии в Волгограде

Осуждённый через Интернет договорился о встрече для обмена "спайса" на другой вид запрещённого вещества.

Сотрудник одной из детских клинических больниц Волгограда осуждён на 10 лет в колонии строгого режима за торговлю наркотиками. О приговоре для 27-летнего детского врача-ортопеда сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия было доказано, что в марте 2018 года Михаил В. незаконно купил наркотическое средство ("спайс") для личного употребления. Часть он принял, а остальное решил обменять на другой вид наркотиков. Искать человека для обмена осуждённый решил в Интернете. Желающий вскоре нашёлся, и 20 марта при передаче "спайса" мужчину задержали. Свою вину он так и не признал.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Суд признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.