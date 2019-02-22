Путин поручил подготовить меры поддержки поп-музыки

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Путин поручил подготовить меры поддержки поп-музыки

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Глава государства также распорядился продумать способы господдержки современных видов визуальных искусств.

Президент России Владимир Путин поручил администрации Кремля подготовить предложения по господдержке современной популярной музыки, востребованной в том числе у молодёжи. Об этом сообщается на сайте Кремля. План первоочередных действий должны представить президенту к 1 сентября текущего года.

Отмечается, что поручение адресовано первому замглавы Администрации Президента Сергею Кириенко, который должен будет организовать обсуждение с участием экспертного сообщества и экспертных организаций.

Наряду с музыкой глава государства поручил продумать меры поддержки современных видов визуальных искусств.

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