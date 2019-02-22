Чиновников обязали сообщать россиянам о цене газа и условиях его подключения

Также органы местного самоуправления должны будут размещать на своих официальных сайтах проекты по газификации для публичного обсуждения.

Информирование россиян об условиях подключения к газораспределительным сетям и предварительной стоимости газа стало обязательным для местных властей. Это следует из постановления, опубликованного на сайте Правительства РФ.

В документе отмечается, что речь идёт также об информации о "прогнозной стоимости газа, расчёте максимальной потребности населённого пункта в газе, выделении земельных участков для размещения объектов газоснабжения".

Органы исполнительной власти субъектов РФ также должны будут размещать проекты программ газификации на своих официальных сайтах для публичного обсуждения, которое должно продолжаться не меньше месяца и не более двух.