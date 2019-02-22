Минпромторг не увидел обмана покупателей в фасовке по девять яиц

Техрегламент, который устанавливает требования к пищевой продукции, не обязывает фасовать её в фиксированном объёме.

Замглавы Министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал фасовку яиц по 9 штук допустимой. Ранее депутат Михаил Дегтярёв направлял в ведомство запрос и предложил установить единый стандарт. Причиной депутатского запроса стало появление на прилавках упаковки яиц удмуртской птицефабрики "Вараксино" по 9 штук.

В ответе министерства, который есть в распоряжении ТАСС, говорится, что требования к пищевой продукции установлены техническими регламентами Таможенного союза, определяющими, что её маркировка должна быть достоверной, понятной и легко читаемой, а не иметь определённый объём.

— Таким образом, соответствие количества продукции, указанного в маркировке, количеству упакованной пищевой продукции не может являться введением потребителя в заблуждение, потребитель имеет возможность делать осознанный выбор при покупке продуктов, — цитирует агентство ответ замминистра депутату Госдумы.

Ранее Лайф рассказывал, что на прилавках российских магазинов появилась фасовка по девять яиц. На птицефабрике ответили, что удивлены вниманию их упаковке, ведь они фасуют яйца и по четыре, по шесть, по восемь, по девять, по двенадцать, по восемнадцать яиц, по двадцать и тридцать яиц.

В ответ на скандал Рефтинская птицефабрика в Свердловской области начала продавать яйца в упаковках по 12 штук, не повышая цены.