В Индии автобус влетел в рассыпанные на дороге трубы, есть погибшие

Читайте также

В Индии автобус влетел в рассыпанные на дороге трубы, есть погибшие

138

Фото: © Twitter/htTweets

В аварии с участием четырёх транспортных средств пострадало порядка 50 человек. Среди погибших — двое детей.

По меньшей мере семь человек стали жертвами ДТП с участием автобуса в штате Уттар-Прадеш в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошёл вскоре после того, как на дороге перевернулся грузовик, гружённый трубами. Трассу не успели расчистить, из-за чего следовавший из Агры в Бихар автобус врезался в трубы, а спустя пару минут его протаранили два легковых автомобиля.

В автобусе ехали порядка 50–60 пассажиров. В результате на месте аварии погибло шесть человек, ещё один скончался в госпитале. В ДТП пострадало около 50 человек.

Ранее Лайф сообщал, что в Индии после наезда грузовика на свадебную процессию погибло 13 человек.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×