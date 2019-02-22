В Индии автобус влетел в рассыпанные на дороге трубы, есть погибшие

В аварии с участием четырёх транспортных средств пострадало порядка 50 человек. Среди погибших — двое детей.

По меньшей мере семь человек стали жертвами ДТП с участием автобуса в штате Уттар-Прадеш в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошёл вскоре после того, как на дороге перевернулся грузовик, гружённый трубами. Трассу не успели расчистить, из-за чего следовавший из Агры в Бихар автобус врезался в трубы, а спустя пару минут его протаранили два легковых автомобиля.

7 dead, 50 injured as bus overturns near Agra-Lucknow Expresswayhttps://t.co/R10PHJLwFc pic.twitter.com/q0AjyFEKgx — Hindustan Times (@htTweets) 22 февраля 2019 г.

В автобусе ехали порядка 50–60 пассажиров. В результате на месте аварии погибло шесть человек, ещё один скончался в госпитале. В ДТП пострадало около 50 человек.

Ранее Лайф сообщал, что в Индии после наезда грузовика на свадебную процессию погибло 13 человек.