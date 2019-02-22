Многодетный отец задержан после самосуда над пятиклассником в туалете школы

Мужчина был в числе тех, кто окунал хулигана головой в унитаз за издевательства над другими учениками.

В Приморье задержан многодетный отец — один из участников самосуда над учеником пятого класса приморской школы, который издевался над их детьми. По данным местных СМИ, житель Большого Камня подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Лайф писал, что родители избили пятиклассника в туалете школы № 2 города Большой Камень в Приморье за издевательства над их детьми. Сообщалось, что школьник приносил на учёбу нож, портил вещи других ребят и неоднократно их избивал. Родители отвели хулигана в мужской туалет, где на глазах у других детей окунули головой в унитаз.

После самосуда директора школы отстранили от работы, а по факту инцидента возбудили уголовное дело. Супруга мужчины, который окунул головой в унитаз пятиклассника, рассказала о подробностях случившегося.