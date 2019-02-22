Получили зарплату и напились. В Индии работников плантации убил контрафакт

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Получили зарплату и напились. В Индии работников плантации убил контрафакт

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Фото: © Twitter/htTweets

Некачественный алкоголь употребляли около 100 человек, более 40 находятся в критическом состоянии.

В Индии палёный ликёр стал причиной гибели 17 работников чайной плантации. Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что сотрудники плантации в штате Ассам получили еженедельную выплату за свою работу, после чего приобрели оказавшийся некачественным алкоголь. 17 человек скончались, более 40 госпитализированы в критическом состоянии.

Отмечается, что среди погибших есть женщины. Палёный ликёр употребляли около сотни человек.

Случаи отравления некачественными алкогольными напитками в Индии не редкость — в начале февраля после употребления палёного ликёра скончалось более 100 человек.

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