Получили зарплату и напились. В Индии работников плантации убил контрафакт

Некачественный алкоголь употребляли около 100 человек, более 40 находятся в критическом состоянии.

В Индии палёный ликёр стал причиной гибели 17 работников чайной плантации. Об этом сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что сотрудники плантации в штате Ассам получили еженедельную выплату за свою работу, после чего приобрели оказавшийся некачественным алкоголь. 17 человек скончались, более 40 госпитализированы в критическом состоянии.

Assam:17 people have died, allegedly after consuming illicit liquor in Golaghat.Dr Dileep Rajvanshi,Govt hospital,says,"Initial diagnosis suggests alcohol poisoning,4 people were brought dead last night&later12 other people died. Total 17 people have died. Post-mortem to be done" pic.twitter.com/glKorptf59 — ANI (@ANI) 22 февраля 2019 г.

Отмечается, что среди погибших есть женщины. Палёный ликёр употребляли около сотни человек.

Случаи отравления некачественными алкогольными напитками в Индии не редкость — в начале февраля после употребления палёного ликёра скончалось более 100 человек.