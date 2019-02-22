В московском аэропорту самолёт задел хвостом ВПП

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В московском аэропорту самолёт задел хвостом ВПП

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Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Отмечается, что под влиянием сильного ветра лайнер "сильно качнуло" и хвостовая часть прочертила линию по взлётной полосе.

В московском аэропорту Внуково едва не разбился самолёт авиакомпании "Победа", задев хвостом ВПП. Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошёл накануне вечером в 21:53 из-за сильного ветра.

Как стало известно, прилетевший из Самары в Москву "боинг" не смог сесть с первой попытки и уходил на второй круг. Под влиянием сильного ветра самолёт "сильно качнуло" — и хвостовая часть фюзеляжа прочертила линию по взлётной полосе.

Отмечается, что пилоты ничего не заметили, однако происшествие могло стать причиной реальной катастрофы. У лайнера якобы повреждены хвостовая пята и обогревательная сливная насадка.

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