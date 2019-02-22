"Победа" назвала "чушью" сообщения об опасном инциденте со своим самолётом

Отмечается, что ситуация была абсолютно штатной и уже сегодня лайнер будет допущен к рейсам.

В авиакомпании "Победа" назвали чушью сообщения о том, что один из лайнеров едва не разбился при посадке в московском аэропорту Внуково.

— Это абсолютная чушь, никакой угрозы безопасности не было и быть не могло! — приводит телеканал "360" слова представителя перевозчика. — Абсолютно штатная ситуация.

Отмечается, что при посадке повредился специальный резиновый ограничитель, защищающий фюзеляж, однако уже сегодня лайнер будет допущен к рейсам.

— Это как лопнуло колесо: заменили и дальше поехали, — добавили в авиакомпании. — То же самое с самолётом. Это абсолютно штатная ситуация. Это даже пилоты не чувствуют. Никто этого не чувствует.

Напомним, ранее телеграм-канал Mash сообщил, что прилетевший из Самары в Москву "боинг" под влиянием сильного ветра "сильно качнуло", после чего хвостовая часть фюзеляжа прочертила линию по взлётной полосе. При этом сообщалось, что пилоты ничего не заметили, однако происшествие могло стать причиной реальной катастрофы.