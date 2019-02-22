Лайф публикует видео, как в Самаре не давали похоронить покойника

После этого местная жительница отчаялась и привезла тело умершего супруга к зданию администрации.

Опубликованы кадры, как толпа мужчин мешает выкопать могилу для покойника в Самаре. Они опубликованы в телеграм-канале LIFE SHOT. В ролике видно, что неизвестные встают на место, где люди пытаются копать и отказываются отходить, говоря, что "пришли помянуть родственника".

Ранее Лайф рассказывал о скандале с ритуальщиками в Самаре, где местную жительницу вместе с телом мужа не пускали на территорию кладбища из-за того, что она оплатила захоронение "не в той" компании. После этого отчаявшаяся женщина привезла тело с гробом покойного к местной администрации в надежде на то, что на неё обратят внимание.

Областные власти женщину заметили и предложили ей помощь, однако она отказалась, заявив, что похоронит супруга в деревне рядом с родственниками. Позже она рассказала, чем закончился конфликт с ритуальщиками. Сегодня мужчину уже похоронили.