Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении Года народного искусства

Также правительству предстоит подготовить указ о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос о проведении в стране года народного искусства и предоставить доклад до 20 октября 2019 года. Перечень распоряжений по итогам заседания по культуре и искусству опубликован на официальном сайте Кремля.

— Правительству РФ… рассмотреть вопрос о проведении в Российской Федерации Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ, — говорится в документе.

Кроме того, глава государства поставил задачу подготовить указ о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения композитора и дирижёра Сергея Рахманинова. Доложить о выполнении поручения должен премьер-министр Дмитрий Медведев до 15 июля 2019 года.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках планируются масштабные международные и общероссийские мероприятия.