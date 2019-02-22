Адвокат заявил, что Мария Бутина может вернуться в Россию весной

Пока не известно, сможет ли россиянка покинуть территорию Соединённых Штатов коммерческим рейсом или же её посадят на правительственный борт.

Арестованная в США гражданка РФ Мария Бутина может вернуться в Россию в марте или апреле. Об этом в интервью ТАСС сообщил адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

Он выразил надежду на то, что в ходе намеченного на 26 февраля судебного заседания стороны придут к согласию относительно даты вынесения приговора. По словам Дрисколла, приговор Бутиной могут вынести через две — шесть недель после заседания.

— Мы рассчитываем, что её приговорят к сроку заключения, который эквивалентен уже отбытому, и она будет освобождена и депортирована вскоре после этого, — уточнил защитник россиянки.

Дрисколл отметил, что паспорт Бутиной уже находится у сотрудников иммиграционно-таможенной службы.

Ранее адвокат заявил, что Бутина может рассчитывать на немедленное освобождение и возвращение на родину, так как выполняет перед стороной обвинения все взятые на себя обязательства.