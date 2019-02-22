Адвокат заявил, что Мария Бутина может вернуться в Россию весной

Арестованная в США гражданка РФ Мария Бутина может вернуться в Россию в марте или апреле. Об этом в интервью ТАСС сообщил адвокат россиянки Роберт Дрисколл.
Он выразил надежду на то, что в ходе намеченного на 26 февраля судебного заседания стороны придут к согласию относительно даты вынесения приговора. По словам Дрисколла, приговор Бутиной могут вынести через две — шесть недель после заседания.
— Мы рассчитываем, что её приговорят к сроку заключения, который эквивалентен уже отбытому, и она будет освобождена и депортирована вскоре после этого, — уточнил защитник россиянки.
Дрисколл отметил, что паспорт Бутиной уже находится у сотрудников иммиграционно-таможенной службы.
Ранее адвокат заявил, что Бутина может рассчитывать на немедленное освобождение и возвращение на родину, так как выполняет перед стороной обвинения все взятые на себя обязательства.
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