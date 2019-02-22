Речь идёт, помимо прочего, о сокрытии доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также о выплате серых зарплат.

Финансовая разведка оценила объём теневой экономики в России в 20 триллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительную оценку Росфинмониторинга.

Отмечается, что в объём теневой экономики в нашей стране снижается — если в 2015–2016 годах он составлял 28% ВВП, то в 2018 этот показатель уменьшился до 20% ВВП.

В теневую экономику Росфинмониторинг включает, помимо прочего, серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также выплата серых зарплат.