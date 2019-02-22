Это же сколько носков? Средняя цена подарков на 23 Февраля составила 2600 рублей

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Это же сколько носков? Средняя цена подарков на 23 Февраля составила 2600 рублей

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Дамы отметили, что собираются вручать подарки всем мужчинам, независимо от того, довелось ли им защищать родину.

Сервис по поиску работы Superjob.ru выяснил у россиян, сколько они планируют потратить на подарки для мужчин в День защитника Отечества. Оказалось, что сумма намного превышает стоимость "классического" подарка — носков и пены для бритья. Средний бюджет на подарки в этом году составит 2600 рублей.

При этом женщины собираются потратить на подарки только 2300 рублей, а мужчины — 3300 рублей. Своих "защитников" собираются поздравлять 73% женщин. Также для коллег, сослуживцев, друзей и родственников подарки приготовили 44% мужчин.

Также сервис составил таблицу ответов на вопрос: "Собираетесь ли вы дарить подарки на День защитника Отечества (23 Февраля)? Если да, то кому именно?" Вариантов можно было выбрать несколько.

<p>Таблица: © <a href="https://www.superjob.ru/research/articles/112169/na-podarki-k-23-fevralya-muzhchiny-potratyat-bolshe-zhenschin/" target="_blank">Superjob.ru</a></p>

Эксперты "Роскачества" рассказали как выбрать хорошие носки, трусы, рубашки и гаджеты в качестве подарка на 23 Февраля. Сами мужчины заявили, что не прочь получить гаджеты, часы или даже автомобиль.

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