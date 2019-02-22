Это же сколько носков? Средняя цена подарков на 23 Февраля составила 2600 рублей

Дамы отметили, что собираются вручать подарки всем мужчинам, независимо от того, довелось ли им защищать родину.

Сервис по поиску работы Superjob.ru выяснил у россиян, сколько они планируют потратить на подарки для мужчин в День защитника Отечества. Оказалось, что сумма намного превышает стоимость "классического" подарка — носков и пены для бритья. Средний бюджет на подарки в этом году составит 2600 рублей.

При этом женщины собираются потратить на подарки только 2300 рублей, а мужчины — 3300 рублей. Своих "защитников" собираются поздравлять 73% женщин. Также для коллег, сослуживцев, друзей и родственников подарки приготовили 44% мужчин.

Также сервис составил таблицу ответов на вопрос: "Собираетесь ли вы дарить подарки на День защитника Отечества (23 Февраля)? Если да, то кому именно?" Вариантов можно было выбрать несколько.

Эксперты "Роскачества" рассказали как выбрать хорошие носки, трусы, рубашки и гаджеты в качестве подарка на 23 Февраля. Сами мужчины заявили, что не прочь получить гаджеты, часы или даже автомобиль.