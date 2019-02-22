В Кремле объяснили, почему Путин вмешался в ситуацию с "китовой тюрьмой"

По словам Пескова, экологи признают наличие угрозы гибели животных, поэтому необходимо разобраться в происходящем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин решил вмешаться в ситуацию с косатками, которые находятся в центре передержки в бухте Средняя в Приморье.

— Резонансная ситуация. Сложная. С одной стороны, у нас нет прямого запрета на ловлю таких животных. И нет запрета на продажу животных в те или иные океанариумы в разные страны мира. С другой стороны, вы знаете, что такая партия долго содержалась в условиях, которые не являются подходящими, — рассказал он журналистам.

По его словам, история является запутанной с юридической точки зрения. Песков отметил, что экологи признают наличие угрозы гибели животных, поэтому необходимо разобраться в происходящем.

Песков также напомнил, что Путин является председателем попечительского совета Русского географического общества (РГО) и курирует целое направление организации, в том числе в сфере защиты животных.

Как писал Лайф, в ноябре 2018 года суд арестовал 90 белух и 11 косаток, найденных в бухте Средняя недалеко от Находки. Как выяснилось, их выловили незаконно: косатки оказались краснокнижными, а киты — не достигшими половой зрелости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу совместно с научными организациями до 1 марта решить судьбу этих животных.