"Работа ведётся". Песков прокомментировал данные по теневой экономике в России

Финансовая разведка оценила этот сектор в 20 трлн рублей. И тем не менее, по оценке аналитиков, этот объём постепенно снижается.

Власти ведут планомерную работу по борьбе с теневой экономикой в России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя оценку Росфинмониторинга, который пришёл к выводу, что размер теневой экономики в нашей стране составляет 20 триллионов рублей.

— Планомерная работа ведётся, — сказал представитель Кремля. — И по линии наших правоохранительных органов, специализированных ведомств. По линии правительства.

Как писал Лайф, аналитики отметили, что объём теневой экономики в нашей стране снижается — если в 2015–2016 годах он составлял 28% ВВП, то в 2018-м этот показатель уменьшился до 20% ВВП.