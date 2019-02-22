Стало известно, сколько москвичей смотрели трансляцию послания Путина

Рекордную телеаудиторию собрало послание 2014 года — 1 314 217 жителей Москвы старше четырёх лет.

Телевизионную трансляцию Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию посмотрели порядка 870 тысяч москвичей в возрасте старше четырёх лет. Об этом сообщили в исследовательской компании Mediascope, пишет РИА "Новости".

Прямую трансляцию послания Путина вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "Москва 24" и "360" — её посмотрели 868 492 человек в Москве.

Отмечается, что средняя аудитория телетрансляции послания в 2018 году составила более 1 миллиона 42 тысяч москвичей в возрасте старше четырёх лет.

Напомним, в среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин в Послании к Федеральному собранию пообещал введение новых льгот для многодетных семей и рассказал о том, какие действия будут выполнены для повышения благосостояния граждан.