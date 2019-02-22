Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза

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Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза

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Фото © РИА Новости/Михаил Клементьев

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На этой неделе президент назначил нового замсекретаря Совбеза. Заместителем Николая Патрушева стал Александр Венедиктов. А ранее Путин включил в состав Совбеза РФ временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

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