Путин проведёт оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом журналистов проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На этой неделе президент назначил нового замсекретаря Совбеза. Заместителем Николая Патрушева стал Александр Венедиктов. А ранее Путин включил в состав Совбеза РФ временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга Александра Беглова.
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