Песков не считает критической ситуацию с управлением в Карачаево-Черкесии

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Песков не считает критической ситуацию с управлением в Карачаево-Черкесии

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Дмитрий Песков. Фото: © Агентство городских новостей «Москва»/Любимов Андрей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает критической ситуацию с управлением в Карачаево-Черкесии на фоне дела сенатора от республики Рауфа Арашукова.

— Нет, конечно. Что там может быть критического? — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

30 января 2018 года в зале Совфеда был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Ему вменяют в том числе участие в преступной группировке. Днём позднее Басманный суд Москвы арестовал его до 30 марта этого года.

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