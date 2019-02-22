Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не считает критической ситуацию с управлением в Карачаево-Черкесии на фоне дела сенатора от республики Рауфа Арашукова.

— Нет, конечно. Что там может быть критического? — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

30 января 2018 года в зале Совфеда был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Ему вменяют в том числе участие в преступной группировке. Днём позднее Басманный суд Москвы арестовал его до 30 марта этого года.