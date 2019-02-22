В Кремле оценили "эволюцию" заявлений США о планах вывода войск из Сирии

Из Вашингтона поступают довольно противоречивые сведения по этому вопросу. Например, сообщается, что на какое-то время в САР всё же останется миротворческая группа американцев.

Москва с интересом наблюдает за "эволюцией" позиции Вашингтона по поводу вывода своего контингента из Сирии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По оценке Кремля, на данный момент ситуация остаётся "неясной".

— Иногда мы слышим разные заявления из разных ведомств, поэтому мы с большим интересом и тщательным вниманием наблюдаем за тем, как эволюционирует позиция США по этому вопросу, и в настоящий момент анализируем все эти заявления, — отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, что в первой половине января Дональд Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии. По его словам, этот процесс может занять продолжительное время. А ранее стало известно, что американские власти приняли решение всё-таки оставить на территории Сирии миротворческий контингент общей численностью около 200 человек.