Москва надеется, что власти Венесуэлы сделают всё для недопущения эскалации

В Москве надеются на то, что легитимные венесуэльские власти сделают всё необходимое для предотвращения роста напряжённости внутри страны в свете ситуации с гумпомощью со стороны США. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы надеемся, что законная власть Венесуэлы сделает всё необходимое для того, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию внутриполитической напряжённости, — сказал он.

Напомним, ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал гуманитарную помощь со стороны США прикрытием для уничтожения независимости страны. В то же время оппозиционный парламент одобрил доставку помощи.

Как писал Лайф, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо издал свой первый указ в качестве "временного президента" страны, которым он сам себя ранее объявил. В документе говорится, что Гуайдо подтверждает разрешение, чтобы гуманитарная помощь попала на территорию Венесуэлы.