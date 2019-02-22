"Это не кампанейщина". Песков назвал дело Арашукова частью борьбы с коррупцией

Сенатор был задержан прямо во время заседания 30 января 2018 года в зале Совфеда.

Дело сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова является частью ежедневной планомерной работы по борьбе с коррупцией, которой занимаются следственные органы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это не разовые действия, это планомерная работа. Это никакая не кампанейщина, это именно планомерная ежедневная работа в сфере антикоррупции, борьбы с коррупцией, с правонарушениями, — подчеркнул он.

30 января 2018 года в зале Совфеда прямо во время заседания был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Ему вменяют в том числе участие в преступной группировке. Днём позднее Басманный суд Москвы арестовал его до 30 марта этого года.