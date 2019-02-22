Путин присвоил главкому сухопутными войсками звание генерала армии

Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков повышен в звании до генерала армии. Соответствующий указ подписал Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.
— Присвоить воинские звания генерала армии: Салюкову Олегу Леонидовичу, — говорится в документе.
Этим же указом глава государства повысил в звании до генерал-полковника начальника Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ Ивана Бувальцева и командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени