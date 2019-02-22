Путин присвоил главкому сухопутными войсками звание генерала армии

Читайте также

Путин присвоил главкому сухопутными войсками звание генерала армии

237

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Фото: © Минобороны России

Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков повышен в звании до генерала армии. Соответствующий указ подписал Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин.

— Присвоить воинские звания генерала армии: Салюкову Олегу Леонидовичу, — говорится в документе.

Этим же указом глава государства повысил в звании до генерал-полковника начальника Главного управления боевой подготовки Вооружённых сил РФ Ивана Бувальцева и командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×