Кремль не видит вакуума в оперативном руководстве ОДКБ

И. о. генсека, коим является представитель России Валерий Семериков, будет занимать эту должность до того, как ситуация прояснится.

Россия и другие страны Организации договора о коллективной безопасности не испытывают никакой тревоги по поводу отсрочки назначения нового генсека ОДКБ, так как там работает исполняющий обязанности главы организации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Ни в Кремле, ни среди других членов ОДКБ никакой фрустрации не испытывают, и никакого вакуума в оперативном руководстве ОДКБ нет, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что и. о. генсека, коим является представитель России Валерий Семериков, будет занимать эту должность до того, как прояснится ситуация с новым генеральным секретарём.

Вместе с тем Песков признал, что среди членов ОДКБ есть некоторые разногласия, "которые в настоящий момент урегулируются", однако подчеркнул, что этот факт не является причиной какого-либо дефицита оперативного управления.

Напомним, в ОДКБ входят: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Как писал Лайф, в ноябре 2018 года Юрий Хачатуров досрочно покинул пост генсека ОДКБ.