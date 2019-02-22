Песков прокомментировал снижение числа зрителей Послания президента РФ в Москве

Пресс-секретарь главы государства заявил о необходимости проанализировать цифры в целом по стране.

В Кремле считают, что судить о снижении интереса к посланиям президента России Владимира Путина к Федеральному собранию только по московской аудитории с учётом лишь телевизионной трансляции поспешно и примитивно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Это весьма примитивистский подход к анализу, поспешный и примитивистский. Можно и так делать, но ситуация гораздо более многогранна, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков уточнил, что судить о падении интереса лишь по данным о просмотре трансляции жителями Москвы по телевизору примитивно, отметив, что необходим более глубокий анализ. Пресс-секретарь президента сказал, что картина будет полной в том случае, если к данным о телевизионной аудитории прибавят цифры интернет-просмотра на разных платформах.

Ранее были опубликованы данные о том, сколько москвичей посмотрели телевизионную трансляцию обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.