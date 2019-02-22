Прокуратура проверяет ритуальщиков, мешавших похоронам в Самаре

Жена покойного в итоге была вынуждена пойти на крайние меры, чтобы привлечь к проблеме внимание властей.

Прокуратура Самарской области начала проверку инцидента, когда из-за конфликта сотрудников сферы ритуальных услуг женщине не давали похоронить мужа. Из-за чего она привезла гроб с покойным под двери областной администрации. О том, что надзорные органы займутся "войнами могильщиков", агентству РИА "Новости" рассказали в прокуратуре.

Как стало известно, ранее толпа мужчин помешала выкопать могилу для покойника из-за того, что супруга умершего якобы оплатила захоронение "не в той" компании. В итоге родственники решили обратить внимание властей на ситуацию и привезли гроб с покойником прямо под здание администрации.

Сегодня Лайф также рассказывал, что в Ижевске сотрудники ритуальной службы за взятки предоставляли "элитные" места на кладбище.