Песков переадресовал вопрос о партии "Лига Севера" итальянской газете

По мнению представителя Кремля, издание должно объяснить, на чём основана его статья.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что комментировать сообщения о якобы российском финансировании итальянской партии "Лига Севера" должен источник слухов — газета L'Espresso.

— Кто говорит? Какие источники? На чём основываются?.. Давайте спросим у газеты, на чём она основывается, откуда информация и так далее, — заявил представитель Кремля.

Ранее L'Espresso опубликовала статью о якобы существующей тесной связи между итальянской партией "Лига Севера" и российскими властями. После этого лидер фракции Маттео Сальвини заявил, что "Лига Севера" никогда не получала денег из РФ.