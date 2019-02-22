Мощное землетрясение произошло на границе Эквадора и Перу

Пользователи "Твиттера", проживающие в регионе, пишут о том, что почувствовали подземные толчки.

На границе Эквадора и Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Очаг землетрясения залегал на глубине 146 километров.

Эпицентр находился в 124 километрах от города Палора в Эквадоре и в 275 километрах от столицы Эквадора города Кито.

Напомним, в четверг, 21 февраля, мощное землетрясение произошло в Японии, в результате пострадало три человека.