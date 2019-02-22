Мощное землетрясение произошло на границе Эквадора и Перу

На границе Эквадора и Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Очаг землетрясения залегал на глубине 146 километров.
Эпицентр находился в 124 километрах от города Палора в Эквадоре и в 275 километрах от столицы Эквадора города Кито.
M7.5 #earthquake (#sismo) strikes 275 km SE of #Quito (#Ecuador) 16 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/4XtpNu7mO2— EMSC (@LastQuake) 22 февраля 2019 г.
Напомним, в четверг, 21 февраля, мощное землетрясение произошло в Японии, в результате пострадало три человека.
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