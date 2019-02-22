"Единая Россия" выступила за повышение максимальной скорости за городом

По мнению депутатов, воплотить идею можно после улучшения состояния дорог и строительства новых автотрасс.

Партия "Единая Россия" поддержала предложение повысить разрешённую максимальную скорость вне населённых пунктов с 90 до 110 километров в час. Зампредседателя думского Комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский считает инициативу обоснованной.

— Если мы улучшаем состояние дорог, ремонтируем существующие и строим новые, конечно, разрешённая скорость по загородным дорогам должна повышаться, — заявил единорос.

Как подчеркнул депутат, улучшения дорожной ситуации требует нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Афонский напомнил, что в Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что дороги — это каркас, который должен быть качественным.

Сейчас, согласно российскому законодательству, в жилых зонах разрешено ездить со скоростью 20 километров в час, в городе — 60 километров в час, на загородной автодороге — 90 километров в час, на автомагистралях можно разгоняться до 110 километров в час.