Повисла на капюшоне. В детсаду едва не погибла маленькая девочка — видео

Воспитательница заметила происходящее не сразу — только когда стала собирать малышей после прогулки.

Маленькая девочка едва не погибла во время прогулки в детском саду города Златоуста Челябинской области. Видео инцидента публикует телеграм-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, что ребёнок повис на капюшоне и чуть не задохнулся. Воспитательница заметила происходящее не сразу — только когда стала собирать детей после прогулки.

К тому моменту у малышки началась асфиксия — больше пяти минут она была без сознания. В управлении по образованию Златоуста сообщили, что в связи с произошедшим проводится внутренняя проверка, воспитатель пока продолжает работать. В то же время там затруднились ответить на вопрос, сколько детей должно приходиться на одного педагога.