Безбилетник ранил ножом сотрудника службы безопасности метро

Инцидент произошёл на станции метро "Кузьминки" столичной подземки. Как сообщает в своём телеграм-канале Агентство городских новостей "Москва", сотрудник службы безопасности остановил безбилетника, чтобы потребовать у него проездной. Злоумышленник полез в карман куртки, вынул оттуда нож, ударил работника и скрылся.

По предварительным данным, зайцу удалось заскочить в вагон и уехать по направлению к центру, сейчас его ищут.

Информация о пострадавшем выясняется.