Путин поручил каждый год на миллиард увеличивать субсидии на поддержку кино

Функциями по поддержке отечественной кинематографии глава государства поручил наделить Фонд кино.

Президент РФ Владимир Путин распорядился ежегодно увеличивать на один миллиард рублей размер субсидий на поддержку российских детских и анимационных фильмов. Функциями по поддержке отечественной кинематографии он поручил наделить Фонд кино.

Данный пункт содержится в перечне поручений президента по итогам заседания 15 декабря 2018 года Совета по культуре и искусству. Доклад же по указанному вопросу глава государства ожидает до 15 июня текущего года.

Отметим, ранее стало известно, что у Фонда кино появится новый критерий для отбора проектов.

Как писал Лайф, ранее глава государства Путин поручил подготовить меры поддержки поп-музыки.