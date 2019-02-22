На Украине финалисток Евровидения обматерили в эфире за слова о российском Крыме

На протяжении всего интервью ведущий разговаривал с девушками не о музыке, а о политике. И напомнил, что родители Анны и Марии живут в Крыму.

Певицы Анна и Мария Опанасюк, которые являлись фаворитками полуфинала украинского отбора на Евровидение в этом году, пришли на телеканал ATR, заявили, что Украина потеряла Крым, и признались, что поддерживают акцию "Бессмертный полк". Дозвонившийся в эфир телезритель обматерил исполнительниц.

Ведущий Роман Скрыпин расспрашивал девушек, что они думают о принадлежности Крыма, спрашивал, воюет ли Украина с Россией сейчас.

— Чей может быть Крым, если мы едем домой через две границы?... У нас это называется АТО. Мы являемся не членами секретариата президента, а музыкантами, — отвечали на вопросы девушки.

Во время эфира ведущий напомнил зрителям, что отец певиц является крымским судьёй, а мать — заместителем председателя совета министров Республики Крым. Когда Роман Скрыпин уже прощался с певицами, в студию позвонил злой зритель.

— Эти существа — просто русские... (мат.) Смысла с ними разговаривать нет. Я прошу прощения, что в прямом эфире… С уважением к вам, Роман, и без уважения к этим существам, — высказался звонивший.

Впрочем, одна из девушек только поблагодарила, что человек обратился к ним на русском языке.