Замглавы антикоррупционного главка МВД по Северной Осетии задержан за взятку

По данным местных СМИ, на время спецоперации был оцеплен целый квартал в центре города.

Во Владикавказе задержан заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии, полковник полиции Альберт Козонов. Об этом сообщает СК РФ в мессенджере WhatsApp.

Отмечается, что Альберт Козонов был задержан при получении взятки в 6,7 миллиона рублей. Полицейский требовал от главы сельского поселения эту сумму, которая эквивалентна $100 тысячам, чтобы "не привлекать его к уголовной ответственности по результатам проверки".