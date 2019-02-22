Лукашенко предупредил об ответных мерах на размещение ракет США в Европе

Он подчеркнул, что стране не нужны разборки крупных государств, от которых она всегда страдала.

Белоруссии и России придётся думать об ответных мерах в случае размещения американских ракет на территории Европы. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

— Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор — и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдёт, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что он против разрыва договора о РСМД, так как является сторонником миролюбивой политики. По словам Лукашенко, будет хуже, если ракеты США разместят на территории Украины.

По мнению президента Белоруссии, НАТО может пойти на размещение ракет в Европе.

Ранее о бессмысленности размещения американских ракет в Чехии заявил президент страны Милош Земан.