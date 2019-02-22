Медведев поручил Голиковой отрегулировать рынок электронных сигарет

В правительстве исходят из того, что любые способы потребления никотиносодержащей продукции должны регулироваться одинаково.

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой разработать механизмы единого регулирования оборота и потребления никотина в России. Такой пункт содержится в списке поручений по итогам встречи премьера с членами Совета палаты Совета Федерации. Причем речь идёт в том числе об электронных сигаретах.

Поручение должно быть выполнено до первого апреля текущего года.

Глава кабмина уже неоднократно заявлял, что оборот обычных и электронных сигарет должен регулироваться одинаковыми законодательными актами. Идею приравнять электронные сигареты к обычным поддерживает и ВОЗ, и Минздрав. Эксперты отмечают, что для удержания потребителей табачными компаниями разрабатываются альтернативные способы курения. Но в настоящий момент нет однозначных доказательств того, что электронные сигареты меньше вредят здоровью, чем обычные табачные изделия.