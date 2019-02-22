Полу Уилану продлили арест до 28 мая

Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, останется под арестом до 28 мая. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы, сообщает ТАСС.
Заседание суда прошло в закрытом режиме, ходатайство следствия было удовлетворено.
Ранее оставить гражданина США под стражей до конца мая попросила ФСБ.
О задержании американца ФСБ сообщила в декабре 2018 года. В семье же Уилана уверяли, что он приехал в Москву на свадьбу к бывшему сослуживцу. У подозреваемого нашли документы, содержащие гостайну. У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Британии.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени