Полу Уилану продлили арест до 28 мая

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Полу Уилану продлили арест до 28 мая

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Пол Уилан. Фото: соцсети

Заседание суда прошло в закрытом режиме, оставить американца под стражей просила ФСБ.

Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, останется под арестом до 28 мая. Такое решение вынес Лефортовский суд Москвы, сообщает ТАСС.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, ходатайство следствия было удовлетворено.

Ранее оставить гражданина США под стражей до конца мая попросила ФСБ.

О задержании американца ФСБ сообщила в декабре 2018 года. В семье же Уилана уверяли, что он приехал в Москву на свадьбу к бывшему сослуживцу. У подозреваемого нашли документы, содержащие гостайну. У него оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Британии.

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