В МВД прокомментировали поножовщину в московском метро

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В МВД прокомментировали поножовщину в московском метро

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов

В столичной полиции рассказали о деталях инцидента с нападением безбилетника на сотрудника службы безопасности метрополитена.

— Инцидент произошёл не на станции "Кузьминки", а на "Текстильщиках". Безбилетник прошёл через турникет, у него возник конфликт с сотрудником метрополитена, и он нанёс ножевое ранение, — цитирует слова представителя МВД агентство городских новостей "Москва".

Информация о раненом сотруднике по-прежнему неизвестна. Сообщалось, что скорая госпитализировала его в тяжёлом состоянии.

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