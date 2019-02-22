В МВД прокомментировали поножовщину в московском метро

В столичной полиции рассказали о деталях инцидента с нападением безбилетника на сотрудника службы безопасности метрополитена.

— Инцидент произошёл не на станции "Кузьминки", а на "Текстильщиках". Безбилетник прошёл через турникет, у него возник конфликт с сотрудником метрополитена, и он нанёс ножевое ранение, — цитирует слова представителя МВД агентство городских новостей "Москва".

Информация о раненом сотруднике по-прежнему неизвестна. Сообщалось, что скорая госпитализировала его в тяжёлом состоянии.