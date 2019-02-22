"Молдавский Кеннеди". Появилось письмо о готовящемся покушении на Додона

В соцсетях появилось анонимное письмо на имя президента Молдавии Игоря Додона с сообщением о готовящемся покушении. Текст послания опубликован на сайте газеты "Аргументы и факты в Молдове".
В пресс-службе администрации молдавского лидера подтвердили подлинность письма, но отказались от дальнейших комментариев, сообщает ТАСС.
В письме неизвестный сообщил, что лидер правящей партии Молдавии Владимир Плахотнюк готовит убийство Додона сразу после выборов.
— Из вас хотят сделать молдавского Джона Кеннеди. Очень прошу со всей серьёзностью подойти к предоставленным мною сведениям, — написано в письме.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что упоминаемый в письме Плахотнюк причастен к нелегальному выводу из РФ 37 млрд рублей.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на воскресенье, 24 февраля. Впервые они пройдут по смешанной избирательной системе.
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