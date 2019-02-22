"Молдавский Кеннеди". Появилось письмо о готовящемся покушении на Додона

Отмечается, что исполнителем должен якобы стать некий одиночка, которому задним числом делают историю психической болезни.

В соцсетях появилось анонимное письмо на имя президента Молдавии Игоря Додона с сообщением о готовящемся покушении. Текст послания опубликован на сайте газеты "Аргументы и факты в Молдове".

В пресс-службе администрации молдавского лидера подтвердили подлинность письма, но отказались от дальнейших комментариев, сообщает ТАСС.

В письме неизвестный сообщил, что лидер правящей партии Молдавии Владимир Плахотнюк готовит убийство Додона сразу после выборов.

— Из вас хотят сделать молдавского Джона Кеннеди. Очень прошу со всей серьёзностью подойти к предоставленным мною сведениям, — написано в письме.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что упоминаемый в письме Плахотнюк причастен к нелегальному выводу из РФ 37 млрд рублей.

Парламентские выборы в Молдавии запланированы на воскресенье, 24 февраля. Впервые они пройдут по смешанной избирательной системе.