В Тюмени выясняют детали операции, проведённой женщине якобы без наркоза

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В Тюмени выясняют детали операции, проведённой женщине якобы без наркоза

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Фото: © Pixabay

Отмечается, что в данный момент проверок по указанному случаю не было в связи с тем, что не было подано заявление пациента через официальные каналы связи.

Руководство Областной клинической больницы №2 в Тюмени выяснит детали операции, проведённой якобы без наркоза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Ранее местный житель Олег Коржанов заявил, что врач ОКБ №2 провёл операцию по удалению спицы из колена его матери, не дождавшись действия лидокаина.

Отмечается, что в данный момент проверок по указанному случаю не было в связи с тем, что не было подано заявление пациента через официальные каналы связи.

— Однако отметим, что при подготовке комментария в больнице проводился анализ ситуации — проверка наличия факта обращения и выяснение обстоятельств, — сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем в больнице сообщили, что удаление мигрирующей спицы или её части производится в условиях малой операционной под местной анестезией.

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