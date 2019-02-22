В Тюмени выясняют детали операции, проведённой женщине якобы без наркоза

Отмечается, что в данный момент проверок по указанному случаю не было в связи с тем, что не было подано заявление пациента через официальные каналы связи.

Руководство Областной клинической больницы №2 в Тюмени выяснит детали операции, проведённой якобы без наркоза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения.

Ранее местный житель Олег Коржанов заявил, что врач ОКБ №2 провёл операцию по удалению спицы из колена его матери, не дождавшись действия лидокаина.

Отмечается, что в данный момент проверок по указанному случаю не было в связи с тем, что не было подано заявление пациента через официальные каналы связи.

— Однако отметим, что при подготовке комментария в больнице проводился анализ ситуации — проверка наличия факта обращения и выяснение обстоятельств, — сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем в больнице сообщили, что удаление мигрирующей спицы или её части производится в условиях малой операционной под местной анестезией.