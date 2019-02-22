Ожидание vs реальность. Что мужчины хотят получить на 23 Февраля и что получат

По результатам опроса ВЦИОМ, почти каждый пятый мужчина в России надеется, что ему подарят туристическую путёвку (22%) или автомобиль (17%). Но у женщин, оказывается, другие планы.

В вопросе о подарках к 23 февраля ожидания мужчин и возможности женщин значительно различаются, выяснил ВЦИОМ. Согласно опубликованному в пятницу опросу, треть россиянок (35%) планируют преподнести в подарок защитникам Отечества парфюмерию. Но лишь 7% респондентов мужского пола признались, что оценят такой презент.

Зато сами мужчины признались, что были бы не прочь получить в подарок на 23 Февраля путёвку на отдых (22%). Но повезёт, похоже, лишь 1% — именно столько дам как раз собирались заглянуть перед праздниками в турагентство.

Еще 17% опрошенных мужчин хотят получить в подарок автомобиль. Билеты на концерт или ужин в ресторане — желанный подарок для 13% россиян. Столько же опрошенных не против получить в подарок деньги, чуть меньше (10%) — мечтают о смартфоне или другом гаджете. Но на них готовы раскошелиться лишь 7% прекрасных дам.

Что касается традиционных "не замороченных" подарков вроде дезодоранта, носков и трусов, то на них делают ставку 13% россиянок. И лишь каждая десятая планирует подарить деньги с расчётом, что мужчина сам выберет себе подарок, который захочет.

А ранее эксперты выяснили у россиян, сколько они планируют потратить на подарки в День защитника Отечества. Оказалось, что сумма намного превышает стоимость "классического" подарка — носков и пены для бритья. Средний бюджет на подарки в этом году составит 2600 рублей.

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