Москва лидирует. Названы регионы с самым высоким качеством жизни

По мнению властей столицы, возглавить рейтинг она смогла благодаря росту реальных зарплат, развитию бизнеса и другим факторам.

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье вновь стали лучшими регионами по качеству жизни. В этом данные субъекты опережают другие по развитости инфраструктуры, экономики и социальной сферы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого РИА "Новости".

В десятке лидеров также оказались Татарстан, Белгородская область и Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Липецкая и Калининградская области.

Заммэра Москвы Владимир Ефимов, комментируя результаты исследования, отметил, что удержать лидерство столица смогла благодаря многим факторам. В их числе чиновник назвал рост реальных зарплат, увеличение товарооборота, а также развитие малого и среднего бизнеса.

— В столице практически отсутствует безработица. За счёт удобной патентной системы динамично развивается малый и средний бизнес, — отметил Ефимов.

Ранее международные аналитики составили рейтинг стран по качеству жизни за 2019 год.