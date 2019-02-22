В МИД заявили о планах США доставить оружие оппозиции Венесуэлы

Соединённые Штаты прорабатывают закупку вооружения в одной из стран Восточной Европы, чтобы поставить его венесуэльской оппозиции. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
— Речь идёт об образцах и аналогах крупнокалиберных пулемётов, ствольных и автоматических гранатомётов, переносных зенитно-ракетных комплексах, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения, — сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства.
Причём, по словам Захаровой, в этом мероприятии "прослеживается и "украинский след", что она не считает удивительным.
— В частности, будет задействовано государственное предприятие "Антонов", — сказала представитель МИД РФ.
Ранее оппозиционный парламент Венесуэлы одобрил доступ гуманитарной помощи в страну. "Президентский" указ о разрешении её доставки подписал лидер оппозиции Хуан Гуайдо.
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