Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку поручений по итогам послания

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Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку поручений по итогам послания

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Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Речь шла также о вопросах, касающихся "социально-экономического развития страны".

Президент РФ Владимир Путин провёл заседание с постоянными членами Совета безопасности РФ. На нём обсуждалась в том числе подготовка поручений по итогам Послания Федеральному собранию.

— В ходе совещания состоялся обстоятельный обмен мнениями в контексте подготовки перечня поручений по итогам Послания президента Федеральному собранию, — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также затрагивались вопросы, касающиеся "социально-экономического развития страны".

Участие в заседании приняли лидеры правительства, обеих палат парламента, администрации Кремля, а также секретарь Совбеза, главы Минобороны, МВД и МИД.

Напомним, 20 февраля президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с Посланием Федеральному собранию. Медведев призвал немедленно приступить к выполнению озвученных поручений. О том, что сказал глава государства, о задачах в социальной сфере, экономике и внешней политике — в материале Лайфа.

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